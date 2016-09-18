Москва, 18 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин проголосовал на избирательном участке №83 в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. По его мнению, итоги голосования в полной мере отразят волеизъявление граждан РФ.

Лучшим из лучших мандат депутата вручает народ!

«В восточных регионах России голосование приближается к завершению, а в европейской части в самом разгаре, но даже о предварительных результатах голосования говорить, конечно, пока рано, хотя очевидно одно: выбор народа неожиданным не станет и официальные итоги голосования в полной мере отразят волеизъявление граждан России», — заявил Нарышкин, отметив, что «об этом хорошо знают и у нас в стране, и за рубежом».

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В Единый день голосования граждане России выбирают депутатов Госдумы VII созыва. Выборы проходят по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 — одномандатники.

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В выборах принимают участие 14 партий: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Именно в таком порядке наименования и эмблемы партий располагаются в избирательном бюллетене.