Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Свердловской области явка избирателей на выборы в единый день голосования на 12:00 по местному времени составила 18% от общего числа избирателей. Это почти на 6% больше, чем на прошлых выборах в Госдуму. Информацию об этом разместили на сайте ЦИК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлых выборах в Государственную думу России 4 декабря 2011 года в Свердловской области на 12:00 местного времени проголосовали 12,76% избирателей.

Отметим, что к 10 часам свой голос отдали 4,99% от общего числа жителей Свердловской области, обладающих правом голоса. Всего на Среднем Урале зарегистрировано порядка 3,5 миллиона избирателей.

Напомним, что в единый день голосования 18 сентября избиратели региона голосуют за новый состав Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области. Также в некоторых муниципалитетах Среднего Урала проходят выборы в органы местного самоуправления.