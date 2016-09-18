Симферополь, 18 сентября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 18 сентября, сообщает ИА REGNUM. Аксенов проголосовал на избирательном участке в школе №10 Симферополя.

geralt Пятьдесят процентов

Глава региона призвал всех жителей Крыма принять участие в выборах. «Участие каждого гражданина создаст более устойчивую систему и позволит избежать различных сомнений у наших оппонентов и внешних врагов», — заявил Аксенов журналистам, добавив, что ожидает явку не менее 50%, в том числе среди представителей крымско-татарского населения.

1207 избирательных участков в Крыму, где сегодня, как и по всей стране, проходят выборы в Государственную думу седьмого созыва, открылись в 08:00 и будут работать до 20:00.

Председатель Крымского избиркома Михаил Малышев сообщил журналистам, что обстановка в республике спокойная, никаких нарушений пока не зафиксировано.

18 сентября в России проходят выборы в Госдуму РФ седьмого созыва. Парламент избирается по смешанной системе: из 400 мест половину займут депутаты, избранные по партийным спискам (14 партий), половину — одномандатники. В Крыму, где выборы такого уровня проводятся впервые, образовано три избирательных округа, еще один — в Севастополе.