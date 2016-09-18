Хабаровск, 18 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Избиратели в Хабаровском крае разыскивают свои участки и жалуются на задержку переносных урн для голосования. По состоянию на 15 часов проголосовали 26,44% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в Хабаровском крае зарегистрировано более миллиона избирателей, 270 тысяч человек уже проголосовали. По данным краевого избиркома, к полудню нарушений избирательного законодательства по региону не зафиксировано.

Самым активным остается Аяно-Майский район, там к 15 часам дня проголосовало 62,23% жителей с правом избирательного голоса. Это 1313 избирателей. Также активно голосует Комсомольский район — на 15 часов 56,44% и Тугуро-Чумиканский — 46,78%

Между тем, на «горячую линию» краевого избиркома жители хабаровского края звонят, чтобы узнать не только информацию по выборам или сообщить о нарушениях избирательного законодательства, но и за решением бытовых проблем.

Так, «Амурмедиа» отмечает, что жители краевой столицы звонят по «горячему» телефону, и спрашивают, когда дадут горячую воду. Также люди спрашивают, где находятся их избирательные участки, интересуются по поводу открепительных удостоверений. Поступают жалобы на отсутствие приглашений на выборы, в которых указано месторасположение избирательных участков. Есть жалобы на задержку доставки переносных урн для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае сегодня проходит 29 избирательных кампаний. Помимо депутатов Государственной думы, жители региона выбирают глав городских и сельских поселений, депутатов местных парламентов. Стартовала избирательная кампания в Хабаровском крае в Свободном порту Ванино — там на час раньше проголосовали портовики угольного терминала СУЭК.