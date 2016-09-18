Торонто, Канада, 18 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Сборная Канады по хоккею стерла в порошок сборную Чехии в матче группового этапа Кубка мира. Игра состоялась сегодня, 18 сентября, в канадском городе Торонто.

radiobrest.by Хоккей

Чехи не смогли сделать ничего против очень сильного состава канадской сборной, капитаном которой является Сидни Кросби. Итог игры — 6:0 в пользу канадцев.

Голы в составе победителей забили: Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбок заявил, что Кросби был настоящим лидером в матче против чехов, но и ему, и команде в целом есть что улучшать.

Теперь канадцам предстоит игра против сборной США, которая пройдет 20 сентября. Стоит отметить, что сборная США неожиданно проиграла сборной Европы со счетом 3:0.