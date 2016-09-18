Торонто, Канада, 18 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Сборная Европы по хоккею одолела сборную США в стартовом матче Кубка мира. Турнир открылся сегодня, 18 сентября в канадском городе Торонто.

Александр Дейнека. Хоккеисты (фрагмент). 1960

Начало группового этапа Кубка мира было крайне неожиданным. Сборная США, которая являлась безусловным фаворитом, уступила сборной Европы, которая состоит из Словакии, Германии и Швейцарии, с разгромным счетом 0:3.

Три безответные шайбы забросили: Мариан Габорик (5-я минута), Леон Драйзайтль (25) и Пьер-Эдуар Белльмар (39).

У сборной Европы впереди матч против команды Чехии, который пройдет 20 сентября. Хоккеисты из США встретятся с канадцами 21 сентября.

Сборная России попала в группу В, куда попала команда Финляндии и сборная Северной Америки (игроки не старше 23 лет).