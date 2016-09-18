Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. США нарушили сразу два обещания, нанеся авиаудар по подразделениям сирийской правительственной армии, заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сегодня, 18 сентября, пишет Life.ru.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Первое обещание касается режима прекращения боевых действий. Второе касается того, что США ранее обязались не наносить удары по официальной армии Сирии, подчеркнул Чуркин.

Он также обратил внимание на то, что «ошибка» коалиции, возглавляемой США, была совершена после того, как два дня назад прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам постпреда РФ в СБ ООН, российская сторона полагает, что это произошло не случайно.

«Это очень подозрительно и странно, почему США решили провести этот удар», — сказал Чуркин.

Напомним, что сегодня в 2:20 по московскому времени по инициативе российской стороны было созвано экстренное совещание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что днем ранее международная коалиция, во главе которой стоят США, нанесла четыре авиаудара по подразделениям сирийской правительственной армии. В результате инцидента погибло более 62 человек, еще около ста ранены. В Вашингтоне заявили, что произошедшее — «ошибка» и что силы коалиции «перепутали» правительственные войска с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).