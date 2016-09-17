Свободный порт Ванино начал единый день голосования на час раньше
Хабаровск, 18 сентября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. На 1 час раньше, ровно в 7 часов утра открылся избирательный участок в поселке Токи Ванинского района в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Досрочно по открепительным удостоверениям здесь проголосовали портовики Ванинского балкерного терминала АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). Такое решение было принято по ходатайству коллектива крупнейшего в регионе порта.
«Порт работает 24 часа, остановить работу, даже ненадолго, нельзя. Наши работники всегда ходят на выборы. Они обратились с просьбой решить вопрос с досрочным голосованием. Такое разрешение было получено. Смена, начинающая работу в 8 утра, смогла проголосовать на час раньше», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь Владимир Шаповал.
Ровно в 7 утра портовики, проживающие в разных районах Свободного порта Ванино, получили открепительные удостоверения, проголосовали и на служебном автобусе отправились на свои рабочие места.
Старейший докер угольного терминала Вячеслав Журавлев стал первым избирателем, проголосовавшим в этот день в Хабаровском крае:
«Я всегда на выборы хожу. Ни разу не пропускал. Я считаю, очень правильное решение, разрешать тем, кто работает на круглосуточных производствах, голосовать раньше, чтобы не в ущерб работе. А голосовать надо — в своей стране живем, обязательно надо», — считает рабочий.
«Мы еще до выборов с бригадой советовались. Выпадало так, что у нас смена с 8 утра, не получалось пойти на выборы — работу ни на минуту не остановишь. Обратились к руководству, от нашего имени генеральный директор обратился в избирком, вопрос решили положительно. Это правильно. Мы здесь все живем, работаем, дети здесь растут. Обязательно нужно голосовать», — убежден бригадир докеров Юрий Лукьянов.
По словам председателя участковой избирательной комиссии Ирины Плаксиной, это на сегодняшний день — единственный в Хабаровском крае участок, открывшийся на час раньше.
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