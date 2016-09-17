Хабаровск, 18 сентября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. На 1 час раньше, ровно в 7 часов утра открылся избирательный участок в поселке Токи Ванинского района в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Избирательный участок п.Токи, Хабаровский край

Досрочно по открепительным удостоверениям здесь проголосовали портовики Ванинского балкерного терминала АО «Дальтрансуголь» (СУЭК). Такое решение было принято по ходатайству коллектива крупнейшего в регионе порта.

«Порт работает 24 часа, остановить работу, даже ненадолго, нельзя. Наши работники всегда ходят на выборы. Они обратились с просьбой решить вопрос с досрочным голосованием. Такое разрешение было получено. Смена, начинающая работу в 8 утра, смогла проголосовать на час раньше», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь Владимир Шаповал.

Ровно в 7 утра портовики, проживающие в разных районах Свободного порта Ванино, получили открепительные удостоверения, проголосовали и на служебном автобусе отправились на свои рабочие места.

Старейший докер угольного терминала Вячеслав Журавлев стал первым избирателем, проголосовавшим в этот день в Хабаровском крае:

«Я всегда на выборы хожу. Ни разу не пропускал. Я считаю, очень правильное решение, разрешать тем, кто работает на круглосуточных производствах, голосовать раньше, чтобы не в ущерб работе. А голосовать надо — в своей стране живем, обязательно надо», — считает рабочий.

«Мы еще до выборов с бригадой советовались. Выпадало так, что у нас смена с 8 утра, не получалось пойти на выборы — работу ни на минуту не остановишь. Обратились к руководству, от нашего имени генеральный директор обратился в избирком, вопрос решили положительно. Это правильно. Мы здесь все живем, работаем, дети здесь растут. Обязательно нужно голосовать», — убежден бригадир докеров Юрий Лукьянов.

По словам председателя участковой избирательной комиссии Ирины Плаксиной, это на сегодняшний день — единственный в Хабаровском крае участок, открывшийся на час раньше.

В Советской Гавани впервые в истории появился именной избирательный участок.

16 сентября в поселке Лососина Советско-Гаванского района открылся избирательный участок имени героя Великой Отечественной войны и знаменитого рыбака Василия Назарова. В торжественной церемонии приняли участие вдова героя, дети, внуки и правнуки, представители общественности, школьники и педагоги.