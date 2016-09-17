Москва, 17 сентября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» на своем поле уступил «Уфе» в матче седьмого тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

Fclm.ru Игроки «Локомотива»

Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Локомотив» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре был забит на 69-й минуте — отличился защитник хозяев поля Ведран Чорлука (автогол).

Таким образом, после 7 туров «Уфа» набрала 8 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками пока находится на 11-й позиции.

Чемпионата России. 7-й тур

«Локомотив» — «Уфа» — 0:1.

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