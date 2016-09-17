Минск, 17 сентября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «77 лет назад, 17 сентября 1939 года начался знаменитый освободительный поход Красной армии, в результате которого было взято под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. Почти бескровно закончилась польская оккупация белорусских и украинских земель, длившаяся около 20 лет. Белорусы, разделённые границей, смогли воссоединиться, встретится, наконец, со своими близкими и родными. Соединялись семьи, встречались родные люди, годами не видевшие друг друга», — заявил 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM белорусский писатель, председатель Витебского общественного объединения «Русский дом» Андрей Геращенко, оценивая значение одной из важнейших дат белорусской истории.

Виктор Корецкий. Плакат, посвящённый освобождению Западной Белоруссии. 1939

По мнению белорусского писателя и общественного деятеля, «в результате освободительного похода РККА исполнилась мечта наших патриотов, которые годами боролись за воссоединение белорусского народа, прошли застенки дефензивы, польские тюрьмы и каторги, концлагерь в Берёзе-Картузской».

«О значении для нашего народа тех событий говорит сам факт того, что улицы белорусских городов названы именами героев этой борьбы — Сергея Притыцкого, Веры Хоружей, Василия Коржа, Станислава Ваупшасова, Кирилла Островского и многих других представителей Коммунистической партии Западной Белоруссии. Это было не просто воссоединение белорусского народа — это был общенародный порыв западных белорусов объединиться не только со своими восточными соплеменниками, но и со всем Советским Союзом, — говорит Геращенко. — Уверен, что 17 сентября нужно объявить государственным праздником, Днём воссоединения белорусского народа. Необходимо подумать и об установке соответствующих памятников, создании музея, посвящённых Освободительному походу Красной армии 1939 года. Хотелось бы, чтобы и вновь избранные депутаты, а также наши государственные идеологи и чиновники министерства культуры отдали бы должное столь важной дате в жизни нашего народа, потому что она по своему значению намного превосходит разного рода события из жизни польско-литовской шляхты, которым сегодня уделяется основное внимание. Предлагаю общественности и просто белорусам подумать о том, чтобы начиная со следующего года начать регулярно возлагать цветы к памятникам, связанным с датой 17 сентября».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Минске прошло учредительное собрание Гражданской кампании «Комитет 17 сентября». Представители белоруской общественности приняли заявление, в котором декларировали намерение «всячески содействовать восстановлению исторической памяти и популяризации даты 17 сентября как Дня воссоединения белорусского народа».

Тем временем в Гродно проходят массовые мероприятия, посвящённые «Дню города», празднование которого в предыдущие годы проходило летом. Общественность не информирована о мотивации действий властей, решивших перенести городской праздник с лета на осень. Сегодня, 17 сентября в областном центре проходят фестивали сыра и красок, конкурс рисунков на асфальте, велопробег, и даже заявлено коллективное пение некоего «поздравления» под названием «Город любви» на площади Ленина, но ни одно мероприятие не посвящено событиям, итогом которых стало воссоединение белорусского народа, увеличение БССР почти в два раза по территории и численности населения.