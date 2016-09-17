«17 сентября нужно объявить Днём воссоединения белорусского народа»
Минск, 17 сентября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «77 лет назад, 17 сентября 1939 года начался знаменитый освободительный поход Красной армии, в результате которого было взято под защиту население Западной Белоруссии и Западной Украины. Почти бескровно закончилась польская оккупация белорусских и украинских земель, длившаяся около 20 лет. Белорусы, разделённые границей, смогли воссоединиться, встретится, наконец, со своими близкими и родными. Соединялись семьи, встречались родные люди, годами не видевшие друг друга», — заявил 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM белорусский писатель, председатель Витебского общественного объединения «Русский дом» Андрей Геращенко, оценивая значение одной из важнейших дат белорусской истории.
По мнению белорусского писателя и общественного деятеля, «в результате освободительного похода РККА исполнилась мечта наших патриотов, которые годами боролись за воссоединение белорусского народа, прошли застенки дефензивы, польские тюрьмы и каторги, концлагерь в Берёзе-Картузской».
«О значении для нашего народа тех событий говорит сам факт того, что улицы белорусских городов названы именами героев этой борьбы — Сергея Притыцкого, Веры Хоружей, Василия Коржа, Станислава Ваупшасова, Кирилла Островского и многих других представителей Коммунистической партии Западной Белоруссии. Это было не просто воссоединение белорусского народа — это был общенародный порыв западных белорусов объединиться не только со своими восточными соплеменниками, но и со всем Советским Союзом, — говорит Геращенко. — Уверен, что 17 сентября нужно объявить государственным праздником, Днём воссоединения белорусского народа. Необходимо подумать и об установке соответствующих памятников, создании музея, посвящённых Освободительному походу Красной армии 1939 года. Хотелось бы, чтобы и вновь избранные депутаты, а также наши государственные идеологи и чиновники министерства культуры отдали бы должное столь важной дате в жизни нашего народа, потому что она по своему значению намного превосходит разного рода события из жизни польско-литовской шляхты, которым сегодня уделяется основное внимание. Предлагаю общественности и просто белорусам подумать о том, чтобы начиная со следующего года начать регулярно возлагать цветы к памятникам, связанным с датой 17 сентября».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Минске прошло учредительное собрание Гражданской кампании «Комитет 17 сентября». Представители белоруской общественности приняли заявление, в котором декларировали намерение «всячески содействовать восстановлению исторической памяти и популяризации даты 17 сентября как Дня воссоединения белорусского народа».
Тем временем в Гродно проходят массовые мероприятия, посвящённые «Дню города», празднование которого в предыдущие годы проходило летом. Общественность не информирована о мотивации действий властей, решивших перенести городской праздник с лета на осень. Сегодня, 17 сентября в областном центре проходят фестивали сыра и красок, конкурс рисунков на асфальте, велопробег, и даже заявлено коллективное пение некоего «поздравления» под названием «Город любви» на площади Ленина, но ни одно мероприятие не посвящено событиям, итогом которых стало воссоединение белорусского народа, увеличение БССР почти в два раза по территории и численности населения.