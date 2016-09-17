Дамаск, 17 сентября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли четыре авиаудара по позициям армии Сирии. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

U.S. Air Force Штурмовики А-10

По предварительным данным, в результате авианалета погибли более 60 военных, около 100 получили ранения.

«Сегодня (17 сентября) в период с 17.00 по 17.50 (мск) в районе аэродрома г. Дейр-эз-Зор самолетами международной коалиции (2 F-16 и 2 A10) нанесено 4 удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок ИГИЛ (запрещена в РФ), — заявил генерал-майор. — Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство САР со стороны иракской границы».

При этом Конашенков добавил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сразу после авиаудара перешли в наступление на позиции правительственных войск.

По словам официального представителя российского военного ведомства, если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания Вашингтона координировать с Москвой свои действия против террористических группировок на территории Сирии.

Напомним, прекращение огня в Сирии вступило в силу 12 сентября 2016 г.

Читайте также: Перемирие в Сирии будет недолгим — CNN

Читайте также: Сирия: «Оппозиция» нарушает достигнутое Россией и США перемирие