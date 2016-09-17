В Бельгии впервые проведена процедура эвтаназии несовершеннолетнего
Брюссель, 17 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Бельгии впервые была совершена процедура эвтаназии над несовершеннолетним ребенком. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет французское издание Le Monde.
Сообщается, что процедура медицинской эвтаназии над несовершеннолетними детьми была одобрена в Бельгии ещё в 2014 году, но до сегодняшнего дня подобные процедуры не проводились.
Глава бельгийской комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс заявил, что произошедшее — это исключительный случай. Подробности процедуры он не стал разглашать.
Дистеьманс подчеркнул, что детей, в отношении которых рассматривает эвтаназия, крайне мало. «Но это не значит, что мы должны лишать их права на достойную смерть», — подчеркнул чиновник.
Закон об эвтаназии несовершеннолетних в Бельгии предусматривает право при согласии родителей, или право самих родителей подавать прошение об эвтаназии при условии, что ребенок страдает неизлечимым заболеванием и «испытывает постоянные физические или душевные страдания», которые «не могут быть облегчены».
Бельгийское общество в большинстве своем (около 75%) поддерживает эвтаназию при условии тщательного медицинского контроля.