Брюссель, 17 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Бельгии впервые была совершена процедура эвтаназии над несовершеннолетним ребенком. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет французское издание Le Monde.

ru.torange.biz Эвтаназия

Сообщается, что процедура медицинской эвтаназии над несовершеннолетними детьми была одобрена в Бельгии ещё в 2014 году, но до сегодняшнего дня подобные процедуры не проводились.

Глава бельгийской комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс заявил, что произошедшее — это исключительный случай. Подробности процедуры он не стал разглашать.

Дистеьманс подчеркнул, что детей, в отношении которых рассматривает эвтаназия, крайне мало. «Но это не значит, что мы должны лишать их права на достойную смерть», — подчеркнул чиновник.

Закон об эвтаназии несовершеннолетних в Бельгии предусматривает право при согласии родителей, или право самих родителей подавать прошение об эвтаназии при условии, что ребенок страдает неизлечимым заболеванием и «испытывает постоянные физические или душевные страдания», которые «не могут быть облегчены».

Бельгийское общество в большинстве своем (около 75%) поддерживает эвтаназию при условии тщательного медицинского контроля.