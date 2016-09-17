Бишкек, 17 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил, какой бы Российская Федерация хотела видеть Украину. Об этом Путин заявил сегодня, 17 сентября, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Татьяна Голембиевская. Праздник урожая. 1960-е

Путин заявил, что Россия хочет видеть Украину в качестве «независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях». Россия нужна Украине в качестве надежного и стабильного партнера.

Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество с такой Украиной, отвечало бы национальным интересам России, но добиться того, чтобы Украина стала такой, Москва не может в одностороннем порядке.

«Мы готовы к продолжению любых контактов, лишь бы они вели к позитивному результату, к разрешению кризиса, который возник на Украине», — подчеркнул президент.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что его страна стремится к «абсолютному миру» с Россией, но только на украинских условиях.