Ташкент, 17 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об органах внутренних дел», документ опубликован в узбекских СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM. Закон обретет силу после шести месяцев со дня публикации.

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В законе отражены порядок и условия несения службы, основные задачи органов внутренних дел, их полномочия и обязанности, правовая и социальная защита сотрудников. Важным моментом в законе является пункт о требовании к приему на службу в органы внутренних дел и условия ее прохождения.

В соответствии с законом, министерство внутренних дел подчиняется непосредственно президенту страны, а по отдельным вопросам — кабинету министров республики.

Министр внутренних дел утверждается президентом Узбекистана по представлению премьер-министра и освобождается от должности главой государства. Законом также установлен порядок применения сотрудниками милиции огнестрельного оружия.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, закон «Об органах внутренних дел» принят 25 августа в ходе пленарного заседания Сената (верхней палаты) парламента Узбекистана.

С момента обретения Узбекистаном независимости в 1991 году, органы внутренних дел не имели закона, регулирующего их деятельность. Основным нормативным документом для милиции являлось внутреннее положение «О работе органов внутренних дел».