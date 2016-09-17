Москва, 17 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В России сегодня, 17 сентября, наступил День тишины перед Единым днем голосования. Любая предвыборная агитация, предвыборные митинги и собрания запрещены.

Нина Ватолина, Николай Денисов. Не Болтай! 1941

По закону, сегодня запрещена любая политическая агитация. Запрещено проводить предвыборные митинги. Запрещено размещать новые агитационные материалы. Те материалы, которые были размещены ранее 17 сентября можно не убирать, но только в том случае, если они находятся на расстоянии не менее 50 метров от избирательного участка.

Интернет-СМИ могут не убирать агитационные материалы, размещенные до 17 сентября.

День тишины предусмотрен для того, чтобы граждане могли сосредоточится и сделать свой выбор без давления извне.

Напомним, 18 сентября состоится Единый день голосования. Граждане России будут выбирать новый состав Государственной думы, несколько десятков региональных законодательных собраний, а также глав девяти субъектов Федерации. Также голосования пройдут и на уровне муниципалитетов.

В день голосования также нельзя вести агитацию. Запрет действует до 21:00 по Москве 18 сентября, то есть до закрытия последних избирательных участков в самом западном регионе России — Калининградской области.