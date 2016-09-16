Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2016, 01:54 — ИА Регнум. По сообщению Белого дома, в ходе ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке, запланированы встречи Барака Обамы и представителей Колумбии, Нигерии и Ирака, сообщает Reuters 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщил журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс, президент США Обама проведет отдельные сессии с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, президентом Нигерии Мохаммадом Бухари и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Ранее планировавшаяся встреча с президентом Филлиппин Родриго Дутерте, «который оскорбил [Обаму]» во время недавней поездки президента США в Лаос, не состоится.

Генеральная Ассамблея ООН — главный совещательный орган международной организации, учрежденный в 1945 году и собираемый ежегодно. В Ассамблее участвуют представители всех 193 стран-членов Организации объединенных наций, обсуждение касается всего спектра наиболее острых вопросов международной политики. 71-я Генассамблея ООН открылась 14 сентября и будет проходить до конца месяца. Президент России Владимир Путин в этом году не принимает участия в Ассамблее.