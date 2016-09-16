Тирасполь, 17 сентября, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Москве председатель Верховного совета Приднестровья Вадим Красносельский встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, встреча состоялась по инициативе Нарышкина.

vspmr.org Председатель Верховного совета Приднестровья Вадим Красносельский встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным

«Основная тема диалога руководителей российского и приднестровского парламентов — подготовка к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы», — добавили в ВС ПМР.

«Я проинформировал коллегу о том, что для 200 тысяч проживающих в республике граждан РФ будут открыты 22 избирательных участка. Законодательный орган и партия «Обновление» делают все возможное, чтобы выборы состоялись и как можно большее число избирателей приняли участие в голосовании. Сергей Евгеньевич поблагодарил депутатов Верховного совета за предпринимаемые усилия по продвижению идеи проведения на территории Приднестровья демократичных выборов», — заявил Красносельский.

Два спикера договорились о продолжении межпарламентского взаимодействия и обсудили перспективы реализации в Приднестровье «масштабного проекта» при поддержке возглавляемого Нарышкиным российского фонда «История Отечества». Детали проекта — не сообщаются.

В пресс-службе Госдумы РФ о содержании встречи Нарышкина с Красносельским сообщили кратко: «В ходе встречи обсуждались вопросы межгосударственного и межпарламентского взаимодействия».

Напомним, Красносельский является вероятным кандидатом в президенты ПМР на намеченных на декабрь выборах. Обсуждалась ли на встрече с Нарышкиным тема приднестровских выборов, ни в ВС ПМР, ни в Госдуме не уточнили.

Стоит отметить, что осенью 2011 года Сергей Нарышкин, являвшийся тогда главой администрации президента РФ, прямо вмешался в президентскую предвыборную кампанию в ПМР на стороне тогдашнего «кандидата Кремля» Анатолия Каминского, ассоциировавшегося с линией на «европейское решение» молдавско-приднестровского конфликта в рамках «территориальной целостности» Молдавии. Каминский в итоге, несмотря на поддержку Нарышкина, выборы проиграл, а президентом был избран нынешний глава государства Евгений Шевчук.