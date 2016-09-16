Польша, 16 сентября, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В польском городе Хойна местные власти собираются отреставрировать кладбище советских солдат, где захоронены около четырех тысяч военнослужащих Советской Армии, сообщает Radio Szczecin.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вечно молодые

Сохранившиеся мемориальные доски будут отреставрированы, а также будут установлены новые надгробия. Общая стоимость работ оценивается заместителем мэра Хойны Войцехом Длугоборским в 50 тыс. злотых, что соответствует сумме порядка 900 тыс. рублей. При этом представитель местной власти отметил, что запланированная реставрация не противоречит польскому закону о декоммунизации, так как этот закон не распространяется на кладбища. По его словам, ежегодно на этом кладбище проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине форсирования Одера советскими войсками в 1945 году.

Напомним, ранее город Хойна носил название Кенигсберг в Новой Марке и был передан Польше Советским Союзом после Второй мировой войны.