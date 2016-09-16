В Польше собираются отреставрировать кладбище советских солдат
Польша, 16 сентября, 2016, 23:08 — ИА Регнум. В польском городе Хойна местные власти собираются отреставрировать кладбище советских солдат, где захоронены около четырех тысяч военнослужащих Советской Армии, сообщает Radio Szczecin.
Сохранившиеся мемориальные доски будут отреставрированы, а также будут установлены новые надгробия. Общая стоимость работ оценивается заместителем мэра Хойны Войцехом Длугоборским в 50 тыс. злотых, что соответствует сумме порядка 900 тыс. рублей. При этом представитель местной власти отметил, что запланированная реставрация не противоречит польскому закону о декоммунизации, так как этот закон не распространяется на кладбища. По его словам, ежегодно на этом кладбище проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине форсирования Одера советскими войсками в 1945 году.
Напомним, ранее город Хойна носил название Кенигсберг в Новой Марке и был передан Польше Советским Союзом после Второй мировой войны.