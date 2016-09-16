Дамаск, 16 сентября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Пять или шесть подразделений десантно-диверсионных войск США вынуждены были покинуть сирийский город Эль-Рай, который расположен вблизи турецкой границы, после того, как их выдворила оттуда Сирийская свободная армия. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал RT.

Jayel Aheram ВС США

Сообщается, что отряды Сирийской свободной армии, которая в последнее время действует совместно с Турцией, потребовали от отрядов американского спецназа покинуть Эль-Рай. Боевики назвали американцев «неверными» и «крестоносцами».

Напомним, в Сирии незаконно действуют отряды американского спецназа, которые наводят американские ВВС на цели. Официальный Дамаск не давал американским вооруженным силам разрешения находится на своей территории и воздушном пространстве.