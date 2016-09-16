СМИ: Сирийская «оппозиция» вытеснила спецназ США из города Эль-Рай
Дамаск, 16 сентября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Пять или шесть подразделений десантно-диверсионных войск США вынуждены были покинуть сирийский город Эль-Рай, который расположен вблизи турецкой границы, после того, как их выдворила оттуда Сирийская свободная армия. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал RT.
Сообщается, что отряды Сирийской свободной армии, которая в последнее время действует совместно с Турцией, потребовали от отрядов американского спецназа покинуть Эль-Рай. Боевики назвали американцев «неверными» и «крестоносцами».
Напомним, в Сирии незаконно действуют отряды американского спецназа, которые наводят американские ВВС на цели. Официальный Дамаск не давал американским вооруженным силам разрешения находится на своей территории и воздушном пространстве.