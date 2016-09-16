Москва, 16 сентября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы отказал 52 валютным ипотечникам в удовлетворении коллективного иска к Москоммерцбанку. Об этом сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валютная ипотека

Заемщики обратились в суд с просьбой обязать банк реструктуризировать договоры ипотечного кредитования по курсу, который для этой цели рекомендовал ЦБ в январе прошлого года. Они требовали конвертировать их долги по курсу около 39,5 рублей за доллар в соответствии с рекомендациями Центробанка, данными коммерческим банкам, которые ведут работу с валютными ипотечными заемщиками.

В ходе рассмотрения дела адвокат Вячеслав Курилин, представлявший интересы заявителей, рассмотрения дела просил суд обратить внимание на то, что по факту все средства получались банком не в валюте, а в рублях. «Здесь очевидно присутствует неравенство сторон: если бы заемщики понимали всю ситуацию, то договоры заключались бы на других условиях. Закон о защите прав потребителей говорит о том, что потребитель не обладает знаниями, предполагающими понимание значения всех серьезных финансовых инструментов. Основная цель банка — это прибыль. За период с 2006 до 2015 года можно увидеть, что банк в реальности имеет убытки. Это говорит о том, что банк также не предполагал такие серьезные изменения в экономической ситуации», — аргументировал он позицию истцов.

По мнению юристов кредитного учреждения, в данном случае нельзя говорить о существенном изменении ситуации, а «доллары как были в продаже, так и есть». «Курс доллара и жизненные обстоятельства меняются ежедневно. Жизнь у нас непостоянна. Заключая долгосрочный договор, они должны были и могли это предвидеть», — сказал представитель банка.

В итоге суд, выслушав доводы сторон, иск заявителей отклонил.

Истцами выступали люди, купившие квартиры в Москве и Подмосковье в 2006—2007 годах. Взятое в ипотеку жилье является для каждого из них единственным.

«Если бы я не поверила словам из телевизора, в котором говорили, что не нужно бояться ипотек, в том числе и валютных, и что экономика идет в гору, то не стала бы брать ипотеку. Я готовилась к этому 3 года, обратилась в 21 банк. И в итоге взяла кредит в Москоммерцбанке. Курс доллара на тот момент был около 25 рублей. Это был 2007 год. Мы были готовы к скачку доллара, но не к такому, конечно», — рассказала ранее РАПСИ одна из заявительниц.

В конце 2014 года курс рубля по отношению к доллару и евро начал падать параллельно снижению цен на нефтяном рынке. Это привело к волнениям среди валютных заемщиков, которые начали организовывать стихийные митинги у стен банков, в которых был взят заем. Также акции и одиночные пикеты проходили возле здания Центробанка и администрации президента на Ильинке. Заемщики требуют, чтобы кредиты были пересчитаны в рублевые по льготному курсу.

Вместе с тем в июне был создан прецедент в судебных разбирательствах валютных ипотечников с банками. Так, Лазаревский районный суд города Сочи вынес решение в пользу заемщика, обязав банк пересчитать валютный кредит в рубли по курсу на момент взятия кредита. Дело прошло все судебные инстанции, включая кассацию и Верховный суд. Решение в итоге было оставлено в силе.