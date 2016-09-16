Бишкек, 16 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В столице Киргизии началось заседание глав государств СНГ в узком составе. Об этом сегодня, 16 сентября, пишут «Известия».

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств

В Бишкеке стартовал юбилейный — 25-й саммит Содружества независимых государств. На первой встрече лидеров стран СНГ обсуждается вопрос об адаптации Содружества к современным реалиям, а также вопросы председательства в СНГ и проведение очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Всего в повестке работы саммита 25 вопросов. По итогам саммита СНГ ожидается принятие нескольких многосторонних документов. Речь идет о заявлениях по противодействию международному терроризму, борьбе с наркотиками, а также по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бишкек сегодня. Ожидается, что помимо участия в саммите СНГ, Путин проведен двустороннюю встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Также стало известно, что Москва предлагает провести следующий саммите СНГ в России. Об этом заявил журналистам помощник президента Росси Юрий Ушаков.