Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Партии «Коммунисты России» («КР») не удалось отстоять в Верховном суде РФ право на участие в выборах в городской парламент Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Верховный суд отклонил апелляцию партии на решение Санкт-Петербургского городского суда, который ранее постановил снять «КР» с выборов.

Peggy Marco Крест

Иск в горсуд направила другая парламентская «красная» партия, КПРФ, которая считает «Коммунистов России» своими спойлерами.

Изначально Горизбирком нашел слишком много недостоверных подписей в поддержку «КР», те пожаловались в ЦИК. В результате, Центризбирком указал, что экспертиза миграционной службы была проведена некорректно, в частности, напротив «недостоверных» подписей не указывалось, какие именно данные избирателя не соответствуют действительности. Напомним, в том числе и по этому основанию на выборах в парламент Петербурга были восстановлены партии ПАРНАС и «РОТ Фронт».

КПРФ же сочла неправомерной подобную ситуацию, так как ЦИК не проводил собственную проверку подписей на брак. Петербургское отделение партии Зюганова обратилось в суд, исковое заявление было зарегистрировано 30 августа.

Так как бюллетени для голосования уже напечатаны и переданы в территориальные избирательные комиссии, «Коммунистов России» придется вычеркивать вручную. Для выборов депутатов Заксобрания в Петербурге напечатаны 3 млн 779 тыс. 200 бюллетеней.

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Добавим, сегодня Городской суд снял с выборов и кандидата от «Партии роста» по одномандатному округу №24 Дмитрия Павлова после иска его соперника от ЛДПР. Павлов также получил шанс зарегистрироваться на петербургских выборах лишь после первоначального отказа ГИК и последовавшей жалобы в Центризбирком. Он намерен обжаловать решение горсуда в вышестоящей инстанции, в связи с чем «Партия роста» допускает возможность перевыборов в округе.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.

За места в петербургском парламенте поборются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Партия роста», ПАРНАС и «РОТ-фронт», а также самовыдвиженцы.