Бишкек, 16 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии разработало проект плана по специализации регионов республики по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур. Об этом заявил глава Минсельхоза Турдуназир Бекбоев сегодня, 16 сентября, в ходе правительственного совещания, пишет пресс-служба Кабинета министров.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

По словам высокопоставленного чиновника, подобная работа в республике проводится впервые, и если она будет успешно реализована на практике, то в 2017 году удастся увеличить площадь посевных земель до 1197,2 тыс. гектаров, что на 4,8 тыс. гектаров больше, чем в 2016 году.

В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что работа по районированию сельскохозяйственных культур очень важна, поскольку подобная практика позволит шире раскрыть аграрный потенциал каждого региона республики и повысить качество продукции, что повлечет за собой увеличение спроса на нее как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«Со вступлением страны в Евразийский экономический союз перед отечественными сельскохозяйственными производителями появились не только новые возможности, но и новые требования. В связи с чем наша продукция должна отвечать всем международным стандартам и быть ориентированной на экспорт», — подчеркнул глава киргизского Кабмина.

По итогам совещания премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации усилить контроль над планированием посевов и провести разъяснительную работу по теме районирования сельхозкультур в регионах страны.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, России и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС.

Отметим, что ранее Казахстан неоднократно вводил временные запреты на ввоз и транзит через свою территорию некоторых видов выращенной в Киргизии сельскохозяйственной продукции из-за ее несоответствия стандартам качества Евразийского экономического союза. Киргизская сторона с мнением казахстанских экспертов фитосанитарной сферы по этому вопросу не согласилась.