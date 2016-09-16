Москва, 16 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. После достижение цели инфляции 4% возможен равновесный уровень ключевых ставок ЦБ в 2,5−3%. Но автоматической формулы — 4+2,5+3 — нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Потому что всё зависит от того, какие процессы будут происходить и в экономике, и в инфляции, какими будут инфляционные ожидания и риски», — пояснила Набиуллина.

«Поэтому такой предполагаемый средний уровень на перспективу возможен только после достижения 4% инфляции», — считает глава ЦБ.

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