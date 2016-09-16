Москва, 16 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу РФ — это продление властных полномочий прежним депутатам либо передача этих прав новому их составу. Избиратель голосует за варианты улучшения своей жизни, которые предлагают политические партии или беспартийные кандидаты. Но все выборы органов власти в России это и выражение общественного согласия с порядками в государстве. Голосуя, гражданин ожидает, что его выбор повысит бытовой уровень его жизни, при этом политически жизнь остается без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Галанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«И ни одна политическая партия в России не призывает отказаться от главенства отношений частной собственности в экономике, не предлагает фундаментальных общественных изменений. Это обусловлено тем, что все те, кто мог бы предлагать смену существующего строя, рискуют попасть под действие 280-й статьи УК РФ. И могут быть заключены под стражу или могут получить крупный штраф», — пояснил эксперт.

«Избирателей в России социологи и политологи делят на активный и пассивный электорат. Активный электорат в России (т.е. те, кто могут и хотят прийти на выборы) состоит из двух групп:

— Первая — это те, кто успешно встроен в общественные отношения и совершенно не заинтересован в их изменении. К этой группе избирателей относятся работники бюджетной сферы и граждане с доходом ниже среднего. Для них выбор кандидата имеет существенное значение, так как дает возможность улучшить свое положение в обществе. Так или иначе, все четыре думские партии ориентируют свою агитацию на обещания по улучшению жизни именно первой категории.

— Вторая — это обычно граждане пожилого возраста и пенсионеры. Эта категория не стремится что-то изменить, в силу своего возраста и невысокого положения в обществе. Но у них остается надежда на то, что новая власть хоть как-то улучшит их жизнь. Их ожидания стараются предугадать все партии и кандидаты, идущие на выборы в этом году. Они проводят социальные акции с целью вовлечения этого многочисленного электората», — перечислил Галанов.

«К пассивному электорату (т.е те, кто слабо следит за выборами и их сложно мобилизовать на голосование) относятся молодые люди в возрасте до 25 лет. Они не видят необходимости идти на выборы. Молодежь выросла при существующих порядках и приспособлена к ним. Их все устраивает, а другие виды общественного устройства они не знают или представляют в негативном аспекте. Молодые граждане часто еще не определилась с вопросом «что хорошо, а что плохо». Они не осознают государственного влияния на достижение своих целей. И те партии, кто делает ставку на активный, в экономическом плане, молодежный электорат, оказываются в аутсайдерах предвыборной гонки», — считает эксперт.

Таким образом, по его мнению, «электоральная картина на этих выборах такова, что граждане либо не требуют каких-либо изменений в своей жизни, либо считают выборы бессмысленными».

«Но поскольку в отношении каждого лица, не голосующего, доподлинно неизвестна причина неучастия, то всех их, при желании, можно зачислить в разряд противников существующих порядков. В этом аспекте, можно сказать, что когда президент страны призывает всех голосовать, у него есть важная потребность оценить, какой процент общества в принципе отвергает общественно-политический строй. И когда к этому призывают известные журналисты и общественные деятели, то, скорее всего, они руководствуются желанием оградить рядовых граждан от того, чтобы их причислили к противникам нынешнего общества», — высказал свое мнение Галанов.

«Отсюда очевидный вывод: надо идти на выборы, так как неучастие в голосовании может быть воспринято как неприятие существующего строя, а это, как показывает история, может быть наказуемым», — резюмировал эксперт.