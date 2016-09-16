Москва, 16 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Президент Российского футбольного союза (РФС), министр спорта РФ Виталий Мутко заявил на совещании по стратегии развитии футбола в России о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе, сообщает «Бизнес Online».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, такой лимит будет не нужен, когда «мы создадим нормальную систему подготовки игроков». «Если мы сейчас его отменим, то это ничего даст», — считает Мутко.

Со следующего сезона руководство РФС планирует ввести ряд изменений, в том числе по защите российских игроков. «Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку», — заявил Мутко.