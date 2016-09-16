Симферополь, 16 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «обеспокоен» информацией о том, что крымские компании, добывающие песок, пытаются завысить цену на сырье для подрядчиков, занимающихся строительством Керченского моста и дороги «Таврида». Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, 15 сентября президент провёл в Керчи заседание президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России.

«Поручение главы государства будет выполнено. Уже до вторника (20 сентября — прим. ИА REGNUM ) будет проведено совещание, в рамках которого соберутся недропользователи и строители, занимающиеся реализацией дорожной программы, — сообщил Сергей Аксёнов. — Не сомневаюсь, что у нас получится прийти к общему знаменателю и решить сложившуюся проблему. Если потребуется — приведем в чувство тех, кто считает спекуляцию нормальным явлением, допустимым на территории Республики Крым».

Кроме того, глава Крыма отметил, что подобная ситуация нередко встречается не только в строительной отрасли. Много вопросов у Совмина Крыма по ценообразованию на продовольствие, лекарственные препараты. «Это связано, в первую очередь, с тем, что власти республики не имеют необходимых рычагов давления на недобропорядочные компании, и все спорные вопросы решаются по договоренности», — пояснил Сергей Аксёнов.

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с главой Крыма Сергеем Аксёновым последний обещал строго придерживаться ранее утверждённых смет при строительстве автотрассы.