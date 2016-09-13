Астана, 16 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа 2016 года количество легковых автомобилей в Казахстане составило 6 134 000 единиц. При этом, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики республики, наибольшая доля в общем количестве автомобилей приходится на машины старше 10 лет — 2 422 223 единицы.

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Между тем, по мнению президента Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрея Лаврентьева, в ближайшее время «казахстанский автопром теперь ожидает только подъем и развитие, поскольку дно экономического кризиса уже достигнуто». Об этом он заявил на заседании IV Форума машиностроителей Казахстана.

«Слухи о падении казахстанского машиностроения сильно преувеличены. В 2016 году наши компании сделали все, что возможно. Компания Hyundai впервые вышла на экспортные рынки, компания «СИМАЗ» закончила весь локализационный процесс по установке сварочного и окрасочного оборудования комбайнов и кузовов. Кустанайское автопредприятие — в процессе реализации большого проекта по сварке и окраске автомобилей Peugeot, включая экспорт автомобилей Jac. Завод полного цикла, реализуемый компанией «Азиа Авто» совместно с российским «АвтоВАЗом» в Усть-Каменогорске, ведет выпуск автомобилей. Все это дает нам снижение наших рисков и снижение стоимости автомобилей», — заявил Лаврентьев.

Он также отметил, что большинство казахстанских автосборочных заводов выполнили свои инвестиционные обязательства в плане локализации и тем самым сделали стоимость отечественных автомобилей более доступной.

«30% автомобилей казахстанского производства уже в структуре общего рынка. Такого показателя даже в докризисное время у нас не было. И к концу года, думаю, этот показатель увеличится до 35−40%», — пояснил спикер.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2016 года импорт автомобилей в Казахстане снизился в четыре раза по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года.

При этом основным поставщиком автомобилей в Казахстан с января по май 2016 года стала Россия: 6,6 тыс. машин на общую сумму 76,3 млн долларов (4,9 млрд руб.).

По итогам первого полугодия лидером продаж среди автомобилей локальной сборки стал внедорожник Lada 4×4 («Нива»), производящийся на мощностях АО «Азия Авто».

Как сообщает портал «Колеса.ру», в 2016 году в Казахстане было продано 1 тыс. 12 внедорожников, на втором месте — Hyundai Elantra (продано 479 штук), замыкает тройку лидеров Kia Sportage (435 автомобилей). Также в рейтинг попали Skoda Rapid (420) и Peugeot 301(243 штуки).