Хабаровск, 16 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. «Запредельное жалованье» главврача райбольницы и членов ее семьи в Свободном порту Ванино Хабаровского края подтвердила проверка краевого минздрава, сообщили ИА REGNUM корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Цитата из к/ ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Посадят. А ты не воруй

Ранее коллектив медицинского учреждения пожаловался в Государственную думу РФ, депутатам регионального парламента на многочисленные нарушения, которые допускает руководитель больницы Марина Сидорова и потребовал провести проверку финансовой деятельности ЦРБ.

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После вмешательства депутата краевой Думы, СМИ минздрав Хабаровского края наконец провел проверку в Центральной районной больнице Ванино.

В результате выяснилось, что и главврач Марина Сидорова, и члены ее семьи, трудоустроенные заботливой родственницей на должности, никак не связанные напрямую с лечением людей, получали просто запредельные, по сравнению с медиками, зарплаты.

В своих жалобах сотрудники указывали на сногсшибательные надбавки, до 500%, которые получали Сидорова и ее родня, в то время, как врачи и медсестры прозябали в нищете.

По итогам выездной проверки глава минздрава Александр Витько подтвердил факты грубых нарушений в Ванинской ЦРБ

«В ходе проведённой выездной проверки установлены отдельные нарушения. В частности, остался вопрос к руководителю учреждения о том, что отдельным сотрудникам устанавливались персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам в пятикратном размере — на 500 процентов. В то же время в положении, принятом в учреждении, персональный повышающий коэффициент может устанавливаться не более чем в трёхкратном размере. Министерством здравоохранения Хабаровского края дано поручение администрации Ванинской ЦРБ обеспечить начисление заработной платы в строгом соответствии с положением об оплате труда, принять меры по дифференциации оплаты труда административно-управленческого и основного персонала учреждения», — пояснил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Сама Марина Сидорова ушла в отпуск — в связи с обострением хронических заболеваний.

По словам министра, «управленческое решение в отношении руководителя будет принято по выходу Сидоровой из отпуска».

Что касается семейственности, то здесь закон ничего сделать не сможет — медики не являются госслужащими, следовательно вполне могут трудоустраивать хоть всю родню. А вот платить на этом основании гигантскую зарплату — нет.

Проблемой Ванинской ЦРБ занимается депутат краевой Думы Елена Грешнякова. Она считает, что «сложившаяся ситуация не позволяет оказывать населению Ванинского района полноценную медицинскую помощь, при этом ни районные чиновники, ни краевой минздрав, не хотят решением проблемы заниматься».

Как сообщало ИА REGNUM, Ванинскую ЦРБ лихорадит не первый год: то медики возмутятся невероятно дорогим и в то же время отвратительным ремонтом роддома, то тем обстоятельством, что бухгалтеров в больнице больше, чем врачей. Жители Свободного порта в социальных сетях выражают полную солидарность с коллективом больницы и считают, что «руководство ЦРБ окончательно распоясалось».