Таллин, 16 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В сентябре в Эстонию в рамках европейской миграционной программы из Греции прибыли еще три семьи военных беженцев региона Средиземноморья. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 сентября, сообщили в Министерстве внутренних дел Эстонии, отметив, что две семьи из Сирии, одна — из Ирака, всего — 13 человек. Они будут размещены в Тарту, Хаапсалу и Пыльва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сирийская семья состоит из трех человек, муж и жена понимают по-английски и связаны с медициной и фармацевтикой по роду профессиональной деятельности. В другой семье из Сирии родители являются инженерами по профессии и понимают английский язык, у них трое детей школьного возраста. Семья из Ирака также имеет трех детей. У матери — высшее образование в области биологии, отец — из сферы обслуживания.

В общей сложности Эстония приняла с марта 2016 года 60 беженцев региона Средиземноморья по квотам Евросоюза. Всего страна обязалась принять 550 человек. По состоянию на 11 сентября страны ЕС распределили 4741 беженца: 3677 из лагерей в Греции и 1064 из лагерей в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жители Эстонии недовольны, что беженцы получат государственную поддержку в размере 1500 евро, которой не видят местные нуждающиеся. Власти отвечают, что деньги приходят из Брюсселя и претензии неуместны. 12 сентября конституционная комиссия парламента Эстонии отклонила два предложения оппозиционных партий о проведении общенациональных референдумов на тему приема беженцев Средиземноморья по квоте Европейского союза.

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