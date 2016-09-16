Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газоснабжения и газификации региона с 2016 по 2020 годы, суммарные вложения в которую составят 21 млрд рублей. Об этом сегодня, 16 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

lenobl.ru Александр Дрозденко и Алексей Миллер

«Достигнута договоренность по строительству 61 объекта, в основном это — межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции. Около 14 млрд рублей составят инвестиции на развитие газификации области со стороны наших партнеров, большая часть из которых пойдет на строительство объектов транспортировки и распределения газа. Кроме того, в программе предусмотрена реконструкция газопроводов-отводов и газораспределительных станций. Итогом совместной работы станет газификация почти 30 тысяч домовладений в 118 населенных пунктах», — подчеркнул Александр Дрозденко, комментируя содержание подписанного документа.

Рекордная для субъектов РФ сумма вложений составит 21 млрд рублей, включая порядка 8 млрд рублей из регионального бюджета, половина из которых будет направлена на строительство внутрипоселковых газопроводов, а также перевод котельных на «голубое топливо» и газификацию домовладений.

Как отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов, впервые за всю историю сотрудничества региона с ПАО «Газпром» программа подписывается на столь долгосрочный период.

Как уточнил Гаврилов, общий объем вложений в рамках программы со стороны «Газпрома» ожидается в объеме 13,2 млрд рублей. Из них 11,8 уйдет на строительство объектов распределения газа (межпоселковых газопроводов) и чуть больше 1 млрд рублей будет направлено на строительство транспорта газа, включая газопроводы и отводы. На реконструкцию объектов транспорта газ будет направлено еще порядка 235 млн рублей.

Программой планируется газифицировать 118 населенных пунктов, создать возможность для газификации 27,5 тысяч квартир в многоквартирных домах и перевести на газ 47 котельных региона. Общая протяженность газопроводов, которые будут построены в рамках этой программы, составит 940 км.

«Программа содержит 61 объект и охватывает все районы Ленобласти. Безусловно, акцент направлен газификацию наименее газифицированного на данный момент Приозерского района — почти треть программы. Достаточно большой объем газификации ожидается на территории Всеволожского, Волховского, Гатчинского районов», — рассказал Андрей Гаврилов.

По его словам, программа содержит конкретику в части объектов и годов постройки межпоселковых газопроводов. Детализация же — конкретные сроки проектирования, конкурсы, ввод объектов — будет регулироваться отдельным документом, который будет подписываться ежегодно в рамках договора с «Газпромом».

Процент газификации Ленобласти по итогам реализации это программы, по словам Андрея Гаврилова, составит порядка 80%. Тогда как, по данным областного правительства, в 2016 году этот показатель достиг отметки в 68,8%.

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Напомним, планомерная газификация региона проводится с 2003 года в рамках реализации соглашения между ПАО «Газпром» и правительством регмиона в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации области на период до 2025 года.

С 2007 года в Ленобласти с участием «Газпрома» реализуется программа строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов теплоснабжения в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском районах.