Москва, 16 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Такое необычное астрономическое явление, как полутеневое затмение Луны, будет доступно для наблюдения на всей территории России вечером 16 сентября. Московский планетарий приглашает всех желающих на «Ночь наблюдателей Луны», сообщает пресс-служба учреждения.

wallpaperscraft.ru Лунное затмение

Как пояснил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов, полутеневое затмение происходит тогда, когда спутник Земли проходит область полутени, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. При таком явлении Луна не закрывается тенью Земли, как при полном затмении, однако уменьшается яркость Луны и наблюдается частичное потемнение лунного диска.

«В «Ночь наблюдателей Луны» спутник Земли будет находиться достаточно высоко над горизонтом, и при ясной погоде мы сможем увидеть потемнение северной части лунного диска», — пояснил специалист.

«Ночь наблюдателей Луны» начнется в 21:00, само затмение начнется в 19:53 мск. Максимальной фазы явление достигнет в 23:56.