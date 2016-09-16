Москва, 16 сентября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Ключевым признаком самоидентификации для жителей России остается принадлежность к Родине: 59% опрошенных прежде всего называют себя гражданами страны. Подавляющее большинство людей гордятся историей (90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), наукой (82%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Предметом гордости также являются спорт (75%), позиция России на международной арене (72%). Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же.

Среди событий последних полутора десятилетий отмечается значимость, прежде всего, присоединения Крыма (14%), Зимней Олимпиады в Сочи (12%) и укрепления состояния Вооруженных сил РФ (10%), а каждый четвертый опрошенный (25%) наиболее достойным называет президента страны.

Покинуть Родину навсегда ради лучшей жизни (в частности, после получения наследства) большинство жителей России (70%) не готово. Среди тех, кто рассматривает такую возможность (всего 23%) чаще встречается молодежь (36% от 18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%).

Опрос проведен 18−19 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.