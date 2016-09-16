Донецк, 16 сентября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксирована резкая активизация боевых действий на всех основных участках фронта. ВСУ, войска ДНР и ЛНР применяли 122, 152 мм артиллерию, минометы и весь спектр стрелкового оружия, противоборствующие стороны несут потери в личном составе, сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина на вечернем брифинге 15 сентября, за прошедшие сутки украинские силовики 580 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Макеевка, Докучаевск, Саханка, Ленинское, Коминтерново и Петровский район города Донецка.

«Выпущено 118 шт. 152-мм и 42 шт. 122-мм артиллерийских снаряда, 277 мин калибра 120-мм и 82-мм, и сделано 10 танковых выстрелов. Кроме того, огонь противником открывался из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. При этом основное количество обстрелов пришлось на время до 24 часов 14 сентября 2016 года. После начала действия режима перемирия, с 6 утра украинская сторона продолжила обстреливать со своих позиций в районе населенного пункта Авдеевка территорию Ясиноватой, выпустив девять мин калибра 82-мм. Что демонстрирует нежелание украинского военно-политического руководства присоединиться к действующему перемирию», — считает Басурин.

Он сообщил, что в результате последних боевых действий 12 домов получили повреждения.

«Разрушения в результате артиллерийских обстрелов украинскими силовиками получили: три домостроения, в том числе средняя общеобразовательная школа № 3, здание Пенсионного фонда и один жилой дом в Докучаевске; девять жилых домостроений в Червоногвардейском районе Макеевки. Там же был поврежден силовой кабель ЛЭП, который обесточил шахту Щегловская-Глубокая, в результате чего под землей были заблокированы шахтеры», — добавил Басурин.

Военный отметил, что украинские силовики попытались прорвать позиции ДНР и захватить территорию в районе населенного пункта Авдеевка.

«Однако украинские силовики были остановлены огнем из стрелкового оружия. Одна БМП ВСУ была подбита из РПГ, получив повреждения ходовой части. Понеся потери, подразделения ВСУ отступили на исходные позиции, прикрывая свой отход хаотичным огнем второй БМП в направлении наших войск. В результате отражения атаки подразделений ВСУ один военнослужащий ДНР погиб. Кроме того, при фиксации обстрелов подразделений ВСУ получил ранения российский журналист информационного агентства «News Front». В настоящий момент он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — заверил Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает выявлять факты подготовки украинских силовиков к провокациям и активизации боевых действий.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил подразделения ВСУ в применении крупнокалиберных минометов. «Сегодня в 12.20 позиции Народной милиции в районе Дебальцево были обстреляны из минометов калибра 120 мм. Было выпущено семь мин», — рассказал Марочко.

При этом он отметил, что общие усилия ЛНР и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) позволили добиться прекращения обстрелов за сутки с 14 на 15 сентября.

«Тем не менее, отдельные деятели украинского командования пытаются саботировать процесс деэскалации конфликта и заявляют о якобы имевших место обстрелах со стороны Народной милиции ЛНР, что не подтверждается представителями СЦКК. Мы предостерегаем от подобных заявлений ровно как от попыток спровоцировать и скомпрометировать военнослужащих Народной милиции. Хотим напомнить, что по приказу Верховного главнокомандующего республики Игоря Плотницкого с ноля часов 15 сентября вновь объявлен режим тишины. Несмотря на провокации со стороны ВСУ, мы соблюдаем достигнутые соглашения и готовы отразить, в случае необходимости, любую агрессию в отношении республики», — заверил Марочко.

Он опроверг причастность ВС ЛНР к вчерашнему взрыву в районе украинского КПП у Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и обвинил украинскую диверсионно-разведывательную группу.

«По предварительным данным, подорван артиллерийский снаряд калибра 152-мм. В момент взрыва на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» находилось около 100 граждан, а также патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По характеру взрыва и закладке взрывного устройства можно сделать вывод, что работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Данная провокация направлена на запугивание мирного населения, а также на провокацию военнослужащих Народной милиции на открытие огня, с последующим обвинением в нарушении Минских договоренностей. Не исключено, что закладку могли установить бойцы добровольческого батальона «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующиеся в Станице Луганской и неподконтрольные украинскому правительству», — предположил Марочко.

По его словам, для усиления контроля над бойцами националистических подразделений прибыл батальон патрульной службы милиции особого назначения «Львов». Марочко также проинформировал, что в районе Северодонецка иностранные инструкторы обучают украинских силовиков ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

«По имеющейся информации, в 10 км от населенного пункта Боровское в районе Северодонецка, на базе одного из пионерских лагерей, находятся военные инструкторы из Прибалтики и Польши, которые обучают военнослужащих ВСУ тактике ведения боя в городских условиях, а также ведению минно-подрывной деятельности. Также военные инструкторы из Канады обнаружены и в районе села Боброво, где на территории домов отдыха они обучают украинских военнослужащих ведению диверсионно-разведывательной деятельности», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 15 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения. «Двое военных подорвались на растяжке в Станично-Луганском районе, еще один пострадал от вражеского артобстрела в Авдеевке», — сказал Мотузяник. По его словам, в районе проведения «АТО» велись «достаточно интенсивные боевые действия», в частности ВС ДНР и ЛНР применяли «практически все виды имеющейся ствольной артиллерии и минометов».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донбасса в ночь на четверг, 15 сентября, вступил в силу режим прекращения огня. Было заявлено, что если полное перемирие продлится до следующего вторника, 20 сентября, то стороны приступят к обсуждению отвода войск и вооружений».