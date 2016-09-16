Москва, 16 сентября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ дополнительно выделяется 1 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи. В результате в 34 субъекта Федерации будет поставлено 473 машины скорой помощи дополнительно к тем, которые были предусмотрены распоряжением правительства ранее, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Напомним, распоряжением Правительства от 10 августа 2016 года были направлены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей на закупку в 2016 году 1317 автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определённых Минздравом России в субъектах РФ. В настоящее время поставка этих машин осуществляется.

Принятые решения позволят обновить часть автопарка скорой помощи.

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