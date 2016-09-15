«Краснодар» одержал победу над «Ред Булл» в первом матче Лиги Европы
Зальцбург, Австрия, 16 сентября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над австрийским «Ред Буллом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая в Зальцбурге, завершилась со счётом 1:0.
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Гол
Автором единственного гола стал Жоазиньо, успешно атаковавший ворота хозяев на 37-й минуте матча.
В другом матче группы германский «Шальке» обфграл в гостях французскую «Ниццу» со счётом 1:0.
В матчах второго тура, которые пройдёт 29 сентября, «Краснодар» сыграет дома против «Ниццы», а «Шальке» в Гельзенкирхене встретится с «Ред Буллом».
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