Минск, 15 сентября, 2016, 22:26 — ИА Регнум.

У застройщиков нет оснований повышать цены на жилье. Об этом 15 сентября в Минске заявил зампред Совмина Белоруссии Анатолий Калинин на республиканском семинаре-совещании по изучению передового опыта проектирования и строительства общественных зданий, жилых комплексов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а также управления объектами недвижимости.

«Н.С.Хрущев среди рабочих-строителей», Ахмед Китаев, 1961 г

«Мы видим сегодня, что стоимость квадратного метра жилья, построенного с государственной поддержкой, по первому полугодию не превышает Br760. Это тот показатель, который правительство обязано контролировать, чтобы застройщики не поднимали цены. Таких оснований нет, но искусственно застройщик может эту планку поднять. Мы стоим на страже интересов наших людей, которые приобретают жилье», — цитирует Калинина пресс-служба Совмина Белоруссии.

Калинин посетил площадку Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в Смолевичском районе под Минском, констатировав, что строительство объектов КБИП идёт опережающими темпами. В официальном сообщении накануне «прорывного визита» Александра Лукашенко в КНР приводятся слова зампреда Совмина постсоветской республики: «Индустриальный парк развивается очень эффективно. Китайские партнеры ведут строительство опережающими темпами. В целом застройка парка ведется в 2 раза быстрее нормативных сроков, в этом есть заслуга и белорусских строителей, субподрядных организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за кризиса в Белоруссии, наличие которого Александр Лукашенко не признаёт, руководство постсоветской республики приняло решение резко сократить строительство жилья с «господдержкой» — то есть на льготных условиях, а также сократить категории «льготников» и в целом объёмы жилищного строительства. Особое раздражение строителей «рыночного социализма» вызывает миграция белорусов в Минск, что пытались сдержать сокращением жилищного строительства, но добились лишь поддержания высокого уровня цен на строительство и аренду жилья.