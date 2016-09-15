Москва, 15 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Резиденция Миловка в городе Плёс Ивановской области не принадлежит Дмитрию Медведеву и не используется членами его семьи на каком-либо другом правовом основании, заявила пресс-секретарь главы правительства России Наталья Тимакова, отвечая на вопрос телерадиокомпании ВВС.

government.ru Дмитрий Медведев

О том, что резиденция площадью 80 га в городе Плёс якобы принадлежит Дмитрию Медведеву и является его дачей, утверждал сайт ФБК, основываясь на документах, в которых ни разу не упомянуто имя премьер-министра России. По утверждению ФБК, объект с вертолетными площадками, лыжным склоном, подземными сооружениями и башнями связи принадлежал благотворительному фонду «Дар», в который акционеры компании «НОВАТЭК» Михельсон и Симановский внесли крупные суммы денег. Поскольку один из упомянутых акционеров компании «НОВАТЭК» является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», авторы сайта «ФБК» на непонятных основаниях решили, что резиденция построена для Дмитрия Медведева, который является главой «Единой России».