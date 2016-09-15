Москва, 15 сентября, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) призывает руководство Российской Федерации и Украины сесть за стол переговоров и решить вопрос о реструктуризации украинского долга перед РФ в размере $3 млрд. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил журналистам официальный представитель МВФ Джерри Райс.

ИА REGNUM

Он напомнил, что МВФ не участвует в вопросе урегулирования украинского долга перед Россией, но будет всячески приветствовать, если Москва и Киев сядут за стол переговоров и достигнут договоренностей по реструктуризации.

При этом Райс уклонился от ответа на вопрос, ждут ли Украину финансовые трудности в том случае, если она не вернет России долг в $3 млрд.

Напомним, несмотря на технический дефолт, допущенный Украиной по долгу перед РФ, МВФ одобрил выделение очередного транша финансовой помощи Украине в размере $1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года, когда президентом Украины был Виктор Янукович, Россия выкупила украинские евробонды на сумму в $3 млрд. Украина должна была погасить эти облигации в конце 2015 года. Но украинская хунта отказалась это делать и допустила технический дефолт.

Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона. Дело будет рассматриваться 17—20 января 2017 года.

Москва настаивает на суверенности этого долга и реструктурировать его на условия Киеве не собирается. Украинские предложение о реструктуризации долга сводится фактически к его списанию.