Москва, 15 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Хакеры опубликовали вторую часть документов WADA. Сколько медалистов Олимпийских Игр-2016 принимало допинг?
  • МВФ выделил Украине транш вопреки возражениям России;
  • Глава Росстата уверен, что в России необходимо повысить пенсионный возраст;
  • Минфин предлагает разделить полисы ОСАГО на три класса;
  • Следственный комитет выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко.

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