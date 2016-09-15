Радио REGNUM: первый выпуск за 15 сентября
Москва, 15 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Хакеры опубликовали вторую часть документов WADA. Сколько медалистов Олимпийских Игр-2016 принимало допинг?
- МВФ выделил Украине транш вопреки возражениям России;
- Глава Росстата уверен, что в России необходимо повысить пенсионный возраст;
- Минфин предлагает разделить полисы ОСАГО на три класса;
- Следственный комитет выдвинул версии происхождения миллиардов полковника Захарченко.