Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Проектировщики завершат проект автоподхода к Крымскому мосту с трассы «Таврида» до конца октября, ещё два месяца потребуется на экспертизу проекта и в январе 2017 года начнётся строительство дороги. Об этом на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России доложил министр транспорта РФ Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается автодорожного подхода со стороны Республики Крым, то здесь в июне текущего года заключён соответствующий государственный контракт на проектирование этого объекта, — проинформировал Соколов. — В соответствии с ним окончание проектных изыскательских работ — до конца октября 2016 года, в течение двух месяцев — получение положительного заключения «Главгосэкспертизы».

По его словам, после положительного заключения «Главгосэкспертизы» подрядчик выйдет на объект и начнёт строительство. В соответствии с заданием на проектирование, протяжённость будущего подхода составит почти 9 километров. Движение будет четырёхполосным.

«Планируется строительство транспортной развязки и трёх мостовых сооружений. Открытие рабочего движения по этому участку подходов на керченском берегу также запланировано в декабре 2018 года», — сообщил министр транспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Керчи не одобряют новый проект автоподхода к мосту, поскольку ближайший съезд с трассы запроектирован аж в 10 километрах западнее Керчи. В городе опасаются, что при реализации подобного проекта Керчь потеряет туристическую привлекательность — туристы просто проедут мимо. Поэтому жители Керчи просят власти сделать съезд с Крымского моста прямо в город, к тому же, на предыдущей версии проекта автоподхода этот съезд был.

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