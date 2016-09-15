Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. На строительстве Керченского моста уже забито 2500 свай из планируемых 7000, готово 116 опор из 595 запланированных, и в работе сейчас находится ещё 138 опор. Об этом на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России доложил министр транспорта РФ Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rk.gov.ru/ Строительство Керченского моста

«Сейчас как раз самая активная фаза строительства моста: он возводится одновременно по всей длине на восьми участках, на суши и в акватории забиваются сваи, формируются опоры как автомобильной, так и железнодорожной частей этого моста», — сказал Соколов.

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Также он отметил, что на сухопутных участках моста уже ведётся монтаж пролётов, которые позже установят на опоры в его надводной части. «Важный этап строительства — это сборка арочных пролётов для судоходной части моста, она ведётся на керченской стороне», — напомнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость Крымского моста — 19 километров. Мост состоит из двух частей: автомобильной на четыре полосы с расчётной скоростью движения на дороге до 120 километров в час и пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки и расчётной скоростью движения для пассажирских поездов в 120 километров в час, для грузовых — 80 километров в час.

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