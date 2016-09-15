Курск, 15 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Курске Спецавтобаза возобновила работу по отлову бездомных животных. Об этом в эфире ГТРК Курск сообщил начальник службы эксплуатации Спецавтобазы Олег Иванов.

geralt Собака в приюте

Специальная бригада проработала всего месяц, и за это время было поймано более 250 бездомных собак. По закону, при поимке их усыпляют, а затем доставляют в приемник в деревню Чаплыгино. Если за собакой в течение 10 дней не обращается владелец, животное усыпляют, а трупы утилизируют. Утилизацией занимается предприятие в Орловской области.

По словам Иванова, Спецавтобаза не занималась проблемой безнадзорных животных восемь месяцев — период бездействия связан с изменением законодательства, регулирующего эту проблему. За это время от жителей областного центра не переставали поступать заявки на отлов опасных бездомных животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, забота о бездомных животных в 2016 году легла на плечи муниципалитетов. Из областного бюджета в виде субвенций на эти цели за год выделено около шести миллионов рублей. Как заявила на совещании в июле первая заместительница председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко, некоторых животных осматривают, делают прививки и стерилизуют, а затем выпускают в ту среду обитания, если они не проявляет агрессии. В противном случае зверей усыпляют.