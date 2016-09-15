Воронеж, 15 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с полученной информацией о задержке в международном аэропорту «Воронеж» самолета компании «Грозный-авиа», сообщил корреспонденту ИА REGNUM воронежский транспортный прокурор Вадим Горьковых.

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«Мы истребовали необходимую документацию, ведется проверка, — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что, по данным. Предоставленным аэропортом прокуратуре, «финансовый вопрос урегулирован», и вылету самолета препятствует только решение технических вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сентября, стало известно, что самолет авиакомпании «Грозный-авиа» не может вылететь из аэропорта «Воронеж»: время задержки составляет уже более четырех часов. Сообщается, что лайнер заблокирован грузовиком «Урал».

В пресс-службе аэропорта ИА REGNUM сообщили, что вопрос с вылетом самолета «решается», от дальнейших комментариев там отказались.