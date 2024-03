Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Новый графический роман британского писателя и иллюстратора Тома Голда «Лунный коп» переведён на русский язык и выпущен из печати практически одновременно с официальным релизом. Книга опубликована российским издательством авторских комиксов «Бумкнига» и уже начала поступать в магазины Москвы и Санкт-Петербурга.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент страницы комикса «Лунный коп»

С английского роман перевёл российский иллюстратор Виктор Меламед.

«Том — один из остроумнейших художников на свете, я очень давно его поклонник. Его язык сухой, он вычищает графику почти до пиктограммы, и это открывает ему огромное поле для игры. Том вообще мастер короткого жанра, и то, что он перешел к крупному формату, меня, как поклонника, очень радует», — комментирует Виктор Меламед корреспонденту ИА REGNUM.

Британский иллюстратор и автор комиксов Том Голд в 2001 году организовал маленькое издательство Cabanon Press, где стал издавать собственные книги. Сейчас автор сотрудничает с такими изданиями как The New Yorker, The Believer, The New York Times и Granta, рисует серию комиксов для субботнего выпуска газеты The Guardian.

Издательство «Бумкнига» Комикс «Лунный коп», страница 6

«Лунный коп» — это маленький роман о маленьком человеке, невесёлое размышление Голда о будущем. По сюжету книги люди сворачивают колонизацию луны и разъезжаются кто куда. Остаются роботы и единственный полицейский, которому опять отказали в переводе. Взамен к нему отправляют робота-психотерапевта.

«Это замечательная пронзительная история об обещанном, но не случившемся будущем, очень смешная и очень грустная. В одном месте я даже, кажется, всплакнул. Том продолжает развиваться, думаю, самое интересное у него еще впереди», — рассказывает Виктор Меламед.

«Лунный коп» — уже не первая книга Голда, которую Меламед адаптирует для русскоязычных читателей. Ранее переводчик работал над графическим романом «Голиаф» и сборником стрипов (коротких комиксов — ред.) для газеты The Guardian «Вы просто завидуете моему ракетному ранцу», который тоже скоро выйдет в «Бумкниге».

По словам Меламеда, комикс — уже давно взрослое, полноценное искусство, с множеством жанров внутри, обращающееся к самым разным читателям. А супергеройские комиксы, которые у всех на слуху — всего лишь малая часть всех графических романов, которые сегодня издаются.

«Как и кино, и театр, а сейчас и видеоигры, комикс начал с чистого развлечения и вот сейчас окончательно повзрослел. Но не разучился развлекать», — говорит переводчик.

Издательство «Бумкнига» Комикс «Лунный коп», страница 11

Помимо переводов, Виктор Меламед — преподаватель иллюстрации и даже сам нарисовал несколько комиксов, хотя считает, что это не совсем его вид творчества. На X Международном фестивале рисованных историй «Бумфест», который сегодня стартует в Санкт-Петербурге, будет открыта его персональная выставка.

«Это будет серия принтов, объединенных общей историей, которая началась с того, что мой трехлетний сын рассказал мне про старого-старого зверя, который едет на машине. Я долго с разных сторон подходил к ней, в том числе пытался сделать комикс, но понял, что это не мой формат, мне комфортней в рамках одного листа», — комментирует иллюстратор.

В настоящее время Виктор Меламед работает над переводом книги Криса Уэра. «Если у Голда текста почти нет, то здесь работа предстоит очень большая, это одна из самых сложных в истории комикса вещей по конструкции».