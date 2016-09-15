Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. С 2017 года между Ялтой и Сочи должно быть организовано круизное морское и авиационное сообщение. Соответствующее поручение 15 сентября в ходе заседания президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны президент РФ Владимир Путин дал главе Минтранса Максиму Соколову.

Ivanaivanova Сочи

«Проработайте этот вопрос, мне доложите и на следующий год сделайте. И авиационное сообщение, и морское», — сказал Путин.

По его словам, такие перевозки между двумя российскими городами могут заинтересовать туристов.

Напомним, на сегодня в Крым с материковой территории России напрямую можно попасть посредством переправы через Чёрное море. В ближайшие годы, после окончания строительства Керченского моста, материковая часть страны будет напрямую соединена с полуостровом.