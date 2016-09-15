Ташкент, 15 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Агентство США по международному (USAID) запустило вУзбекистане трехлетний проект по созданию цепочек ценности в сельском хозяйстве (AVC) общей стоимостью $14 млн, сообщает агентство Фергана.

Robert Wilson Узбекский базар

«Проект охватит 33 района в 12 областях Узбекистана. Его главные задачи — улучшение всей цепочки по выращиванию, хранению, переработке и сбыту косточковых фруктов, дынь, овощей и винограда», — говорится в сообщении.

Кроме того, проект предусматривает создание новых рабочих мест; повышение уровня доходов, урожайности и качества плодов; создание рыночных связей как внутри страны, так и за рубежом; создание связей между образовательными учреждениями и частным сектором.

В начале 2015 года USAID завершило в Узбекистане реализацию проекта «Связи в сельском хозяйстве» (AgLinks Plus) стоимостью 12,1 миллиона долларов. Проект осуществлялся в течение трех лет в шести областях республики и предусматривал внедрение передовых технологий, обучающих семинаров, ограниченного инвестиционного капитала.

USAID начал сотрудничество с Узбекистаном в 1993 году в рамках двухстороннего соглашения с правительством республики.