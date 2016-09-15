Симферополь, 15 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Власти Крыма знают о проблеме отсутствия съезда с Крымского моста в Керчь и намерены бороться за включение дорожной развязки, ведущей от Крымского моста в город, в проект подходов к мосту. Об этом в Керчи журналистам заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Водник Вид на Керченский мост

Ранее в городе прошли общественные слушания, на которых жители Керчи высказались негативно по отношению к новому проекту автоподходов к Крымскому мосту, в котором не было развязки от моста, ведущей к Керчи. К тому же, в изначальном проекте такой съезд в город был.

«Я поддерживаю горожан. Важно, чтобы в процессе этого строительства город не остался за бортом своих интересов. Мы в республике поддерживаем это стремление, — заявил Константинов во время осмотра строительства Крымского моста. — Вопрос находится в процессе реализации, даже если это приведёт к какому-то удорожанию строительства, на что оппоненты опираются, это не должно стать камнем преткновения, потому что это делается не на день. Если бы это делалось на короткий период, этот фактор мог бы быть базовым, а так это делается на длительный период, возможно, в нашей жизни больше не будет таких инвестиций. Поэтому нужно сделать один раз, чтобы у всех были позитивные эмоции и ощущения от этого великого проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, проектировщики подходов к Керченскому мосту убрали из проекта дорожные развязки, ведущие от моста к Керчи, а ближайший съезд с трассы будет находиться в 10 километрах на запад от города. В Керчи опасаются, что при реализации подобного проекта город потеряет туристическую привлекательность — туристы просто проедут мимо.