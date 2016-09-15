Магас, 15 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Ингушетии создадут 2700 рабочих мест. Для республики, уровень безработицы которой самый высокий в России, это может значительно повлиять на снижение напряженности на рынке труда и на повышение социальной стабильности.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Как сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе главы региона, власти Ингушетии прикладывают все усилия для создания новых рабочих мест. В республике до конца текущего года будут сданы 32 важных производственных и социальных объекта стоимостью более 5,1 миллиарда рублей. Новые рабочие места появятся для 2700 человек.

Как отметил глава региона Юнус-Бек Евкуров, по существующим оценкам, для снятия напряженности на рынке труда требуется ежегодно создавать в республике не менее трех тысяч рабочих мест.

Власти региона планируют до 2022 года построить 136 объектов культурного, социального и промышленного значения. Как сообщало ИА REGNUM, в результате реализации этих проектов будут созданы более семи тысяч рабочих мест. Напомним, в прошлом году было создано 2519 новых постоянных рабочих мест.

На начало 2016 года уровень безработицы в Ингушетии составил 30,7%. Позиции лидера в России по числу безработных граждан остаются за республикой уже не один год. Безработными признаны около 29,5 тыс. человек.

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