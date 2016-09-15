Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. За последние 10 лет в Ленинградской области стало больше сельскохозяйственных предприятий и в 10 раз возросло число садоводческих объединений, а также укрупнились фермерские хозяйства. Однако значительно сократилось количество огороднических хозяйств. Такие предварительные итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года в регионе озвучил сегодня, 15 сентября, замглавы правительства Ленобласти по инвестициям и экономике Дмитрий Ялов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Последний раз сельхозперепись проводилась в 2006 году. В переписи 2016 года в Ленобласти приняли участие 98% от запланированного числа сельхозпроизводителей, жителей дачных и садоводческих товариществ и других организаций 47-го региона. Всего было обследовано свыше 716 сельскохозяйственных озорганизаций, включая микропредприятия, 3,9 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, 3,6 тыс. садоводческих объединений, 228,5 тыс. индивидуальных жилых строений на селе.

«Выявили ряд интересных тенденций. Видим, что по многим направлениям произошли существенные изменения, соответствующие тенденциям развития экономики», — отметил Ялов.

Так, произошла «интересная сдвижка в крестьянских фермерских хозяйствах»: с одной стороны, произошло сокращение их числа на 28%, однако их доля в общей площади обрабатываемых земель увеличилось в 1,4 раза. «Ситуация улучшилась и оздоровилась. Появились более крупные крестьянские хозяйства, которые нашли свою нишу и уверенно работают на едином сельскохозяйственном рынке Петербурга и Ленобласти сторону Петербурга. Основным драйвером развития, конечно, является тот спрос, который генерирует Петербург», — подчеркнул Дмитрий Ялов.

В свою очередь, зампредседателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47-го региона Екатерина Пшенникова отметила, что укрупнение фермерских хозяйств подтверждает тот факт, что за последние три года увеличились объемы производства — сейчас они составляют 25% от валовой продукции сельского хозяйства области. «Сейчас это полноправные партнеры и участники рынка. Одним из факторов такого роста является десятикратное увеличение объемов поддержки из бюджетов, направляемых на фермерские хозяйства», — отметила чиновница.

По словам Ялова, на 20% увеличилось количество садоводческих и дачных коммерческих объединений. А их доля в общей земельной площади выросла в 3 раза. Особенно увеличилось количество дачных объединений, но основная часть земель сосредоточена в садоводческих объединениях.

На 9% увеличилось количество сельскохозяйственных организаций в Ленобласти по сравнению с данными переписи 2006 года, констатировала Пшенникова. Их число возросло с 395 до 430. «Это говорит о том, что интерес к сельскому хозяйству есть, что создаются новые предприятия и в Ленобласти сохраняется тенденция именно производств, а не крестьянских фермерских хозяйств», — сказала она.

Однако сократилось на 61% количество огороднических объединений граждан, в сравнении с данными 2006 года. «Мы понимаем, что это отразится на объемах производства Ленинградской области в направлении растениеводства, потому что они рассчитываются исходя не только из производств, но и населения. Возможно, это приведет к корректировкам видов и направлений господдержки», — отметила Пшенникова.

В Санкт-Петербурге в ходе сельскохозяйственной переписи было проверено 10 237 объектов, что составило 100,7% от плана. Переписчики работали приграничных с Ленобластью районах: Пушкинском, Красносельском, Выборгском, Петродворцовом и других.

По словам главы комитета по по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максима Мейксина, было переписано 24 сельскохозяйственные организации, 4 индивидуальных предпринимателя, 6 тыс. личных подсобных хозяйств и индивидуальных хозяйств. Также обследование проходило в 265 садоводческих товариществах и огородничествах, в которых входило 3800 участков.

Сумма затрат на проведение переписи в Ленинградской области составила 29 млн рублей, а в Петербурге — 5 млн рублей. При этом 47-й регион освоил средства в полном объеме, а город — лишь половину выделенных по субвенции из федерального бюджета средств. Большая часть финансирования по убыванию была израсходована на транспортные услуги, на предоставление помещений, их охрану, а также услуги связи и интернета.

Напомним, Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях она пройдет с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Предыдущая сельхозперепись проводилась в нашей стране в 2006 году. Окончательные сведения обо всех сельхозяпроизводителях будут обнародованы в конце 2017 года.